Cómo aprender cinco idiomas en un año

Un paso necesario es dejar de perder el tiempo en redes sociales.

Evgenia Kasheva es una docente rusa que ingenió un método para el rápido aprendizaje de idiomas.

“En el proceso, he mejorado mis habilidades de memorización, y aprendí cómo sacar provecho a la mayor parte de mi tiempo libre”, afirma Kasheva en la página web ‘Fuent in three months’.

La docente inició haciendo una lista en su portátil en la que escribió qué lenguas estaba interesada en aprender y qué días de la semana iba a dedicar a cada una:

 Lunes - Alemán

 Martes – Español

 Miércoles – Francés

 Jueves – Chino

 Viernes – Checo

Kasheva habla cada una de las lenguas en los siguientes grados:

• Alemán (B2)

• Español (A1)

• Francés (A2)

• Chino (B2)

• Checo (A2)

Los que da la profesora para aprender los idiomas son:

Paso 1: Descubre tu tiempo perdido

Cuando se tiene un máximo de tres horas al día fuera del trabajo y responsabilidades familiares, empiezas a valorar tu tiempo. A pesar de ello, no tienes que estudiar durante tres horas seguidas, puede ser 20 minutos en la mañana, 90 minutos a la hora del almuerzo, y otra hora por la noche.

Cuenta el tiempo que pasas en las redes sociales. Aunque no te des cuenta, esto toma gran parte de tu día. En primer lugar, desinstala todas las aplicaciones de redes sociales de tu teléfono. No te distraigas con cualquier mensaje (admítelo, el 99% de ellos no son urgentes). En su lugar, instala una aplicación como Pomodoro que bloquea la conexión telefónica y wi-fi durante 25 minutos y te permite concentrarte sin ser molestado.

Paso 2: Optimiza tus rutinas (O: No permitas que tus intereses molesten a tu familia)

Es frustrante la cantidad de tiempo que pasamos cocinando una cena cuando podríamos dedicar ese tiempo a algo interesante. Para darme a mí misma más tiempo libre, he invertido en un lavavajillas, una plancha a vapor y un robot de limpieza al vacío.

Sean cuales sean las rutinas y tareas que tienes, lo más probable es que haya una manera de hacerlas más eficientemente. Si puedes ahorrar sólo 10 minutos por cada hora que estás despierto, eso es casi tres horas de tiempo libre extra.

Paso 3: Haz de tu tiempo personal lo más preciado

Decide que tu tiempo privado es realmente importante para ti. No serás capaz de crear cualquier cosa de mérito o aprender varios idiomas si no tienes tiempo para sentarte y pensar sobre ello en la comodidad de la soledad.

En el momento en que hayas pasado tiempo con tu familia, y logres estar a solas, una ese tiempo para estudiar, nada más.

Paso 4: Haz un plan para las próximas 12 semanas

Imagina que tu año dura 12 semanas en vez de 12 meses. Si lo haces, te dará cuatro plazos en un año calendario en lugar de una fecha límite como diciembre (cuando muchas personas se dan cuenta de que han fracasado con sus propósitos de año nuevo).

Todos sabemos que la fijación de un plazo es la mejor manera de asegurarnos de que se hagan las cosas. Date este regalo: organiza cuatro plazos en un año, y así estarás sorprendido y orgulloso de ti mismo en diciembre.

Imagine que cada semana es un mes completo, y sigue haciendo algo todos los días.

Paso 5: Mantente enfocado en las metas establecidas

Sigue tu lista de cinco idiomas y céntrate en un idioma por día. Las lenguas en realidad no se mezclan. Es difícil, pero hace que el cerebro trabaje.

Ten varios objetivos, por ejemplo: lleva tu chino y alemán hasta el nivel intermedio-alto; refresca tu francés y español; y comienza con un nuevo idioma (checo).

- Auto-aprendizaje con buenos recursos (2 horas por día)

- Una sesión con un hablante nativo en Skype (30 minutos por día)

Con los chats de Skype reforzarás el material que has aprendido de forma independiente. Eso hará que tus clases con los profesores sean más productivas.

