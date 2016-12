Mark Zuckerberg selecciona 23 libros para que leas

Según el creador de Facebook, estos son los ejemplares que no deben faltar en tu biblioteca.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se planteó un reto el año pasado que consistió en cada 15 días publicar en su página de Facebook el nombre de una recomendación literaria y explicar por qué la había seleccionado.

Recomendar libros es una tendencia que se ha difundido en el mundo de los grandes empresarios, magnates como Bill Gates han creado también su propia lista de 6 libros de 2015 que deberías leer para entender el mundo.

La lista final de Zuckerberg fue cerrada en diciembre y casi logra su objetivo de un nuevo volumen cada dos semanas. El gigante de las redes cerró con 23.

Este es el listado completo:

1. 'El fin del poder: cómo el poder ya no es lo que era', de Moisés Naím

2. 'Los ángeles que llevamos dentro: el declive de la violencia y sus implicaciones', de Steven Pinker

3. 'Gang Leader for a Day', de Sudhir Venkatesh

4. 'Inmunidad' de Eula Biss

5. 'Creatividad, S. A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá', de Ed Catmull

6. 'La estructura de las revoluciones científicas', de Thomas S. Kuhn

7. 'El color de la justicia', de Michelle Alexander

8. 'Rational Ritual': Culture, Coordination and Common Knowledge', de Michael Suk-Young Chwe

9. 'Dealing with China', de Henry Paulson

10. 'De animales a dioses', de Yuval Noah Harari

11. 'Orwell's Revenge', de Peter Huber

12. 'The Muqaddimah', de Ibn Khaldun

13. 'El jugador', de Iain M. Banks

14. 'Energías', de Smil Vaclav

15. Genome', de Matt Ridley

16. 'Por qué fracasan los países', de Daron Acemoglu y James A. Robinson

17. 'Las variedades de la experiencia religiosa', de William James

18. 'Portfolios of the Poor', de Daryl Collins

19. 'Orden mundial', de Henry Kissinger

20. 'El problema de los tres cuerpos', de Liu Cixin

21. 'The Idea Factory', de Jon Gertner

22. 'El optimista racional', de Matt Ridley

23. 'El comienzo del infinito' de David Deutsch

