Estas son las claves para escoger un buen MBA

Cuando decides invertir dinero en preparación profesional, siempre hay que tener en cuenta cuáles son los principales retos de arrancar un nuevo estudio. Por eso, guiaacademica.com se dio a la tarea de investigar cuáles son los desafíos que enfrentan en la actualidad los ‘Masters of Business Administration’ (MBA).

Estos programas pueden durar entre uno y tres años, pero la gran mayoría dura dos. Casi siempre el estudiante busca en ellos un conocimiento gerencial, que le permita enfrentar y resolver retos en temas económicos y administrativos.

A la hora de elegir

Según explicó Roberto de la Vega, director de Programas de MBA de la Universidad Javeriana, cuando estos se enseñan de la manera “tradicional” son muy cuestionados. Señaló que agregan poco valor al profesional y en consecuencia a los empleadores. Por eso, algunos programas han comenzado a cuestionarse cómo solucionar ese problema de falta de relevancia y han empezado a modificar sus metodologías.

“Mi consejo es que miren qué tanto ha hecho cada uno de los programas para adaptarse a los nuevos retos. Por ejemplo, se dice que el segundo año, ya no debe ser un tiempo completamente generalista y flexible, sino que se debe guiar al estudiante a profundizar en algún área de especial relevancia”, aseguró.

Otro factor es el tema metodológico. Los MBA ya pasaron de ser transmisores de conocimiento disciplinar, a trabajar cada vez más en desarrollar habilidades. Aquí se habla de trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento estratégico, solución crítica de problemas, etc. Para eso, las mejores formas de hacerlo son aquellas que se alejan de la cátedra y entran en el área de la educación experiencial.

“Hay otra cosa que se discute: el modelo del académico enseñando gerencia debería ser reevaluado. Eso no quiere decir que haya que eliminar a los Ph.D de enseñar en los MBA, sino que trabajen mancomunadamente con gente con mucha experiencia práctica”, agregó.

Por su parte, Giovanny Reyes, director de la maestría en Dirección de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, manifestó que el primer criterio para escoger es que exista un balance entre los casos prácticos que se ven, pero también las bases conceptuales que le permiten al estudiante ser creativo e innovador.

Un segundo consejo es que el MBA sea presencial, aunque sea mínimamente; según él, “hacerlo en línea no es lo mejor, porque hay asignaturas que necesitan un debate”.

“Además, debería elegirse uno que no sea excesivamente breve. Hay algunos en universidades españolas que los ofrecen en seis semanas, pero el estudiante necesita tiempo para asimilar el conocimiento y afianzarse”, agregó.

¿Hay un mercado preparado para estos profesionales?

Desde hace unos años se ha cuestionado si los profesionales colombianos, que se han graduado con un MBA, tienen cabida en un mercado laboral que parece no satisfacer las demandas salariales requeridas.

“Hay que tomar en cuenta la estructura de las empresas en Colombia. El 95% de ellas, son micro, pequeña y medianas; y de ellas el 90% por lo general, no duran más de siete años. Usted contrata un MBA siempre y cuando esa inversión se justifique. Si no da los resultados que la empresa espera no puede haber perdurabilidad”, aseguró Reyes.

En ese sentido, Leidy Mosquera, coordinadora de selección en Adecco Professional, dijo que la mayoría de los profesionales están considerando que adelantar un estudio a nivel de máster o MBA es clave para continuar su desarrollo como profesional. Sin embargo, para ella, el obtener este título no garantiza el crecimiento a nivel de roles al interior de las compañías principalmente en personas que se encuentran ejecutando puestos a nivel junior en las diferentes áreas.

Desde su experiencia, Mario Ramírez, consultor senior de operaciones en London Consulting Group y MBA de la Universidad Esan (Perú), señaló que la inversión en el ejercicio profesional se ve retribuida porque abre puertas a nuevos retos, hay más opciones laborales y surge un mejor desenvolvimiento del profesional.

No obstante, considera que “en Colombia está más subvalorado el profesional calificado que en el exterior. Los salarios son poco atractivos para los ejecutivos comparado con países como Chile, Perú o México”.

