'Colombia necesita una revolución en su educación para lograr la paz'

Testimonio de una víctima del conflicto entre Palestina e Israel.

“Crecí en una ciudad dividida por el conflicto, mi hermano fue asesinado por soldados israelíes cuando era un niño”, así cuenta parte de su historia el palestino Aziz Abu Sarah, activista, explorador de National Geographic y colaborador de charlas TED.

Aziz asegura que la educación transformó su vida (en especial una profesora judía-israelí) y hace énfasis en la necesidad de contar con un modelo académico que permita romper paradigmas, dejar el odio, la violencia y el rencor.

“Estoy acá porque estoy hablando sobre una educación revolucionaria y sobre la importancia de usar lenguajes diferentes para abrir la mente de los estudiantes, para que aprendan más del mundo de los otros, para que rompan los estereotipos”, aseguró.

“Tratamos de cambiar las tácticas educativas, tratar de exponer a la gente a lo que desconocen; tratamos de cruzar la línea. Lo que más divide a la gente no son las líneas físicas, son murallas en nuestras mentes y en nuestros corazones: ignorancia, miedo u odio”.

¿Y Colombia?

Con respecto a su posición frente al eventual acuerdo de paz entre Gobierno y las Farc, el experto señaló que lo importante no es votar “Sí” o “No” en el plebiscito, sino el cambio que cada uno puede hacer para mejorar la comunidad.

“Si la gente escoge la paz, es una decisión para trabajar juntos, para sobreponerse, para empezar a ver al otro como humano, no como enemigo. Tampoco es decir ‘vamos a olvidar el pasado’, es pensar ‘vamos a asegurarnos de que nuestro futuro no sea como antes, vamos a cambiar la manera cómo educamos a nuestros hijos, vamos a cambiar la manera cómo hacemos negocios’. Eso es lo que importa”.

Y agregó: “Tenemos la habilidad de escoger cómo avanzar y solo porque alguien más elije la violencia en mi contra, no significa que no pueda elegir cómo reaccionar. Si tú escoges ser violento, yo puedo elegir decir no, no responderé así, puedo reaccionar diferente”.

Nacido en Palestina, el conferencista ha sido aclamado por su trabajo en zonas de conflicto en países como Turquía, Afganistán, Irán, Siria y el Líbano. Aziz vino a Colombia de la mano de National Geographic Learning.

