¿Sirven los cursos 'online' en la hoja de vida de un profesional?

Esta preparación en línea marca un plus si complementa o actualiza la formación académica.

En internet se publican constantemente cursos gratuitos para estudiar en línea. Permiten acceder a una educación continuada, profundizar y desarrollar nuevos conocimientos. Sin embargo, por sí solos no son determinantes en un proceso de selección.

John Badel, gerente en Colombia de Lee Hecht Harrison, empresa que trabaja en el desarrollo del talento y transición de carreras profesionales, advierte que “más allá de que el curso sea online o presencial, lo que resulta realmente importante en la hoja de vida es si las personas tienen historias o logros relacionados con ese aprendizaje y que demuestren que efectivamente están poniendo en práctica un comportamiento y una competencia”.

Sobre el tema no hay una respuesta irrebatible. Luis David Prieto, vicerrector en la Universidad Javeriana, resalta que este modelo viene funcionando desde hace varios años y destaca en ese sentido la plataforma edX.org, fundada por Harvard y el MIT en 2012 y en la cual se presentan cientos de los llamados Mooc (Massive open online courses).

Prieto afirma que estos cursos “tienen como finalidad permitirle a una base amplia de personas profundizar en áreas del conocimiento, pero no sustituyen un posgrado. Son opciones para complementar y formarse permanentemente”.

Otras visiones

Según Ximena Morgan, gerente de elempleo.com, estos cursos en línea “pueden generar valor en el perfil del candidato si permiten validar un conocimiento o una actualización. Creo que sí valen la pena cuando se trata de un estudio formal, de lo contrario considero que no generan mucha diferencia”.

Aquí se debe tener presente la universidad que ofrece los cursos, la intensidad, los requisitos para hacerlos, la calidad del programa y si el curso puede ser certificado. Si se cumplen estas condiciones, los cursos ameritan su presencia en la hoja de vida.

A pesar de esto, los cursos online pueden representar “en la hoja de vida de una persona el nivel de constancia, disciplina e interés en su desarrollo personal. Tienen un peso importante cuando están orientados al cargo que desarrolla o que busca”, agrega Luis Fernando Romero, decano de la facultad de Educación Permanente y Avanzada de la Fundación Universidad de América.

“Sin duda las instituciones que cuentan un prestigio tienen más impacto, pero al momento de una entrevista al candidato le van a preguntar sobre el curso, qué fue lo que aprendió y qué ha podido aplicar en sus anteriores trabajos”, complementa Badel.

Tenga en cuenta

Si en estos cursos el estudiante no tiene acceso a una plataforma ‘e-learning’, a discusiones de grupo, a seguimiento individual, “seguramente el aprendizaje va a ser más limitado, pues entre más exposición tenga a estos modelos va a tener más impacto”, dice Badel.

Asimismo, hay que reconocer que estos cursos son una alternativa para aquellos que no pueden acceder fácilmente a programas de pregrado y posgrado y que cada persona tiene necesidades –y posibilidades- muy diferentes en lo que respecta a su formación académica e inclusión en el mercado laboral.

Adriana Clavijo, socia consultora de Metaconsulting, puntualiza que el tema no radica en el aprendizaje virtual o presencial y sentencia: ‘Un curso online puede certificar, pero no es un plus para la toma de decisiones en un proceso de selección”.

PABLO ALEJANDRO ALZATE

Contenido@elempleo.com