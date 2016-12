Turquía te abre las puertas para estudiar

El 25 de febrero se abre la convocatoria ofrecida por la Oficina del Primer Ministerio de Turquía.

Cada año, el Gobierno de Turquía ofrece becas para pregrado, maestría o doctorado. Para este 2016, puedes participar por obtener un auxilio que incluye costos de matrícula, acomodación en dormitorios, seguro médico, manutención mensual, curso de idioma turco por un año y tiquetes aéreos de ida y regreso.

Si estás interesado puedes aplicar a programas en las áreas de: humanidades, agricultura, estudios de arte, ciencias, ingenierías, tecnologías, estudios sociales y de administración, derecho, entre otras.

Una vez se abra la plataforma para recibir aplicaciones (25 de febrero), el listado completo de programas estará disponible.

Puedes escoger más de 10 universidades distintas en tu misma aplicación.

Para aplicar a esta convocatoria no es necesario dominar el idioma turco ni saber inglés, pues esta beca incluye el primer año de estudio de turco antes de comenzar cualquier programa (bien sea éste impartido en inglés o en turco).

Los aplicantes a becas de pregrado, maestría y doctorado deben contar con los requerimientos y la documentación para completar su aplicación en línea.

Entre estos requerimientos están:

• Ser ciudadano de un país diferente a Turquía.

• No estar matriculado como un estudiante en cualquier universidad de Turquía en el nivel al que está aplicando.

• Para estudios de pregrado, no haber nacido antes de 01/01/1994.

• Para estudios de maestría, no haber nacido antes de 01/01/1985.

• Para estudios de doctorado, no haber nacido antes de 01/01/1980.

Los siguientes son los documentos requeridos para postularse en la aplicación:

•Aplicación online (Se realiza a través de la página web).

•Copia del diploma de bachiller, pregrado o maestría o documento indicando que el candidato es un estudiante de último año y está pronto a recibir su título.

•Documento certificado de los cursos tomados y las calificaciones del candidato, donde incluya el promedio final ponderado.

•Certificado de manejo de segundo idioma (solamente en caso de tenerlo).

•Copia del documento de identificación (Pasaporte, identificación nacional, registro de nacimiento, etc.)

•Fotografía de tipo pasaporte.

Recuerda que el 25 de febrero la plataforma oficial de la página web de becas se abrirá para todos los aplicantes. Verifícala constantemente para acceder a esta oportunidad y obtener mayor información: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/

