A través del Icetex, Francia ofrece becas a colombianos

Serán tres becas: una completa y dos medias.

Comparte este artículo » Tweet

En su labor de promoción de destinos para adelantar posgrados, el Icetex anunció que tiene dispuestas varias becas para que los colombianos puedan postularse.

Se trata de becas para maestría en diferentes temáticas del área de negocios, que se adelantarán en Rennes School of Business de Francia. El programa está dirigido a profesionales en carreras afines, que actualmente se desempeñen en temas directamente relacionados con los programas ofrecidos en entidades públicas o privadas.

Los interesados deben ser mayores de 22 años y menores de 60, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en áreas asociadas, tener muy buenos conocimientos en inglés, con puntaje mínimo de Toefl (IBT): 80 puntos, IELTS: 6.5 mínimo en cada área o Toeic: 750 puntos.

Cabe recordar que algunos de los programas de maestría son: Master of Science in Supply Chain Management, Master of Science in Sustainable Management and Eco-Innovation, Master of Science in International Communication and Digital Marketing, Master of Science in International Marketing, Master of Science in International Luxury & Brand Management; entre otros.

El inicio de los programas será en septiembre de 2017. Para información de plazos, requisitos y contenidos, puede consultar esta página.

Lee también:

Educación superior aumentó sus costos en 2016