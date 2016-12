Los 20 textos académicos más influyentes de la historia

Cerca de 900 personas participaron de la votación.

El origen de las especies, de Charles Darwin, fue votado por destacados libreros, académicos, bibliotecarios y editores como el libro académico más influyente del mundo.

La votación se dio en la ‘Academic Book Week 2015’, un evento que trata de resaltar la importancia de textos divulgativos.

Editores y libreros especialistas en literatura académica seleccionaron los 20 libros más influyentes de la historia y el 26% por de las 900 personas que votaron escogieron la obra de Darwin como la más influyente.

Después quedaron 'El manifiesto comunista' de Karl Max y Friedrich Engels, las obras completas de William Shakespeare, La República' de Platón y 'La crítica de la razón pura', de Kant. Los demás puestos no fueron dados a conocer.

Los 20 libros finalistas (sin orden específico):

'Breve historia del tiempo', de Stephen Hawking (1988).

'Vindicación de los derechos de la mujer', de Mary Wollstonecraft (1792).

'Crítica de la razón pura', de Immanuel Kant (1781).

'1984', de George Orwell (1949).

'El origen de las especies', de Charles Darwin (1859).

'Orientalismo', de Edward Said (1978).

'Primavera silenciosa', de Rachel Carson (1962).

'El manifiesto comunista', de Karl Marx y Friedrich Engels (1848).

Las obras completas de William Shakespeare (1590-1616).

'La mujer eunuco', de Germaine Greer (1970).

'La formación de la clase obrera en Inglaterra', de EP Thompson (1963).

'El significado de la relatividad', de Albert Einstein (1916).

'El mono desnudo', de Desmond Morris (1967).

'El príncipe', de Nicolás Maquiavelo (1513).

'La república', de Platón (380 a.C.)

'Los derechos del hombre', de Thomas Paine (1791).

'El segundo sexo', de Simone de Beauvoir (1949).

'The Uses of Literacy' (“Los usos de la alfabetización”), de Richard Hoggart (1957).

'La riqueza de las naciones', de Adam Smith (1776).

'Modos de ver', de John Berger (1972).

