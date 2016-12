Si tienes hijos, deberías saber inglés

No ser bilingües genera dificultades a la hora de ayudar a tus hijos a hacer tareas.

8Según afirma Karen Acosta, gerente regional de Cambly Latam “…las mejores escuelas de América Latina tienen una fuerte influencia bilingüe: alemán, francés, italiano. Esto significa que la mayoría de las asignaturas serán dictadas en alguno de ellos, con mayor énfasis en el inglés”.

Acosta menciona que una vez inicia el año escolar comienzan las tareas y los trabajos que los hijos deben resolver en casa y si como padres no estamos al nivel de su exigencia académica, no vamos a poder asesorarlos y guiar su proceso académico mientras están en casa.

“En este sentido, el inglés se convierte en un gran aliado o un gran problema si no se domina. Es claro que no deben hacerse las tareas por ellos, pero sí estar en la capacidad de guiarlos sobre algo que no entienden. Y si sus tareas y libros son en inglés, ¿cómo podrás hacerlo?”, asegura Acosta.

El Departamento de Educación de Estados Unidos en sus Consejos Prácticos para las Tareas Escolares menciona que es fundamental el acompañamiento a los hijos en su proceso de aprendizaje: “Cuando su hijo hace la tarea escolar, haga usted tareas también. Demuestre a su hijo que las aptitudes que están aprendiendo en la escuela guardan relación con lo que usted hace como adulto. Si su hijo está leyendo, usted lee también. Si su hijo está haciendo matemáticas, saque usted el balance de su cuenta corriente”.

Seguimiento

1. Revisa si en tu caso la comprensión de las tareas de sus hijos es un tema para el cual necesitas ayuda. Si la respuesta es sí, haz uso de lo que tengas a la mano, por ejemplo, hay sistemas de traducción tales como Google Translator y otros de uso menos frecuente como Babylon, PROMT Online Translator, WorldLingo, etc.

2. Busca asesoría sin entrar en pánico. La contratación de un tutor en el idioma nativo que tu hijo está aprendiendo es una excelente opción, sin embargo, alista su presupuesto porque no será muy económico: la hora de un tutor que te visite en tu casa puede estar alrededor de USD 30 la hora. Si crees que este es un alto costo que no puede sumar al que ya estás asumiendo por la educación de tu hijo, Internet es una buena alternativa.

Más que un curso de inglés, se recomienda hacer uso de aplicaciones que faciliten el contacto con académicos o profesionales angloparlantes o nativos en el idioma que requiera.

3. No hagas las tareas por ellos, recuerda que tu misión como padre es servir de guía, ayúdale a tu hijo a desarrollar confianza en sí mismo y amor por los espacios académicos al interior de la casa.

