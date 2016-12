El gran reto de triunfar como deportista mientras se estudia

No es sencillo ser al mismo tiempo un buen deportista y estudiante, pero el esfuerzo vale la recompensa. Así lo asegura Yoreli Rincón, quizá la mejor futbolista que haya nacido en Colombia.

Manejar los tiempos entre la práctica de un deporte y el deber académico puede ser demandante. No todos consiguen triunfar en ese camino y los que lo logran tienen la satisfacción del deber cumplido.

Es el caso de Yoreli Rincón, la volante y número 10 de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, quien desde los cuatro años empezó a patear un balón. “La exigencia en mezclar la vida académica y el deporte depende de qué tan lejos quieras llegar, porque el deporte de alto rendimiento requiere mucho más tiempo y mayores sacrificios, las horas de entreno son mayores, también el tiempo de concentración, los viajes son más largos y eso hace que se dificulte un poco el camino”, comenta la futbolista.

“Yo afortunadamente pude combinar bien ambas cosas, estudié en un colegio virtual y podía estar en cualquier parte del mundo jugando y estudiando. A pesar de que empecé a tener muchos viajes, me fue muy bien, me pude graduar y aunque mis padres se preocupaban mucho se dieron cuenta de que contaba con la asesoría de mis profesores y no tuve ningún inconveniente”, recuerda.

Sobre los consejos que daría a quienes estén pensando en hacer lo mismo, Rincón señala que lo ideal sería ‘encontrar una jornada cómoda, porque aunque muchos entrenamientos son en la mañana, en el caso del alto rendimiento se hace en doble jornada, entonces hay que buscar cómo llevar las dos cosas sin afectar la práctica o la carrera’.

“Va a llegar un momento en que se debe tomar una decisión, en Colombia el pago a un deportista no se puede comparar con lo que se puede alcanzar al seguir una carrera académica, entonces cuando tú ves que le has dado todo al deporte y eso no se ve representado en oportunidades, ves lo que dicen tus padres y pienso que siempre llega un momento en el que tienes que definirte entre tu sueño y lo demás”, agrega.

No hay que irse del país

Yoreli Rincón cree que “en Colombia ahora hay muchas becas para los deportistas”, pero aclara que no hay comparación con las que hay fuera del país. “Mientras aquí hay dos, en Estados Unidos hay 15 y la diferencia es abismal, por eso es que muchos deportistas salen más rápido a otros países, porque allí sí se puede… nosotros vamos en buen camino, pero nos falta”, asegura.

Semillero de guerreros

Fomentar desde el colegio la disciplina y práctica de un deporte puede convertirse en un valor complementario en la elección de una carrera.

La Escuela de Taekwondo del colegio INEM Francisco de Paula Santander en Bogotá siembra la semilla. Allí los maestros Carlos y Alfredo Forero son los guías de un grupo de niños que hacen parte de uno de los semilleros más importantes de este deporte olímpico.

Son más de 10 mil estudiantes que conocen la experiencia de este equipo que se ha coronado campeón en 14 veces consecutivas en los Juegos Supérate Intercolegiados.

“Los estudiantes se dan cuenta de que sin importar las circunstancias, ellos pueden lograr sus sueños, no solo en el deporte, en la vida o en la academia, el taekwondo te da disciplina, te pone metas, te lleva a dar lo mejor de ti cada día”, explica el profesor Alfredo Forero..

Por esta escuela han pasado deportistas como la atleta Gladys Mora, ex selección Colombia, medallista Bolivariana, Iberoamericana y Panamericana, considerada una de las mejores de este deporte en Sudamérica.

