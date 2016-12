Universidad de los Andes ofrece 19 cursos gratis

La entidad quiere "trascender la idea del aula tradicional".

Los cursos se encuentran en las plataformas de Future Learn, Coursera y EdX, con una duración de cuatro a cinco semanas.

“La Universidad visibiliza en esta iniciativa una gran oportunidad para incursionar en esta nueva tendencia educativa, encaminada a trascender la idea del aula tradicional. De esta manera, aliada con plataformas de primer nivel, busca compartir el conocimiento y la experiencia construida”, manifestó la institución.

La entidad calcula que la duración de los programas puede ser de entre cuatro o cinco semanas, según la intensidad de cada uno.

El listado

Aquí encontrará los cursos gratuitos, en sus diferentes plataformas.

Coursera:

1. Sexualidad, mucho más que sexo.

2. Fundamentos de Finanzas Empresariales

3. ¿Cómo construir mi modelo de negocio?

4. Mi nueva empresa: los siguientes pasos

5. Marketing verde

6. ¿Cómo convertir mi idea en empresa?

7. ¿Cómo financiar mi empresa?

8. Emprendimiento y métodos ágiles de desarrollo en videojuegos

9. Leer a Macondo: la obra de Gabriel García Márquez

10. Desarrollo y diseño de videojuegos: proyecto final

11. Diseño de videojuegos: introducción

12. Desarrollo de videojuegos en Unity: una introducción

13. Desarrollo de videojuegos 3D en Unity: una introducción

14. Tesoros de la física y sus descubridores

Future Learn:

16. Reading Macondo: The Works of Gabriel Garcia Márquez

17. Gabriel García Márquez: Power, history and love

18. Gabriel García Márquez, entre el poder, la historia y el amor.

EdX:

19. Agua en América Latina: abundancia en medio de la escasez mundial

Aclaración de la Universidad:

Los cursos masivos, abiertos y en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) son de acceso gratuito, cien por ciento virtuales y flexibles. Son ofrecidos por las mejores universidades del mundo. La Universidad de los Andes los ofrece a través del Centro de Innovación en Tecnología y Educación (Conecta-TE) y cuentan con la participación de profesores de distintas facultades de la Universidad.

El único costo que se genera es la expedición del certificado de participación en el curso. Sin embargo, este costo es opcional, ya que el usuario puede decidir si desea tomar el curso libremente para ver su contenido o si desea hacerlo pagando por el certificado.

En cualquiera de los casos, la plataforma le permite al usuario inscribirse y acceder al curso.

Aquí podrás encontrar el curso que tú deseas:

Los cursos en línea