"El Icetex no cobra intereses sobre intereses", asegura su presidente

En entrevista con el portal Guiaacademica.com Andrés Vásquez negó tajantemente que la entidad esté abusando de los estudiantes e instó a los deudores a normalizar su cartera.

- ¿Qué tiene que decir el Icetex ante la polémica del último mes por supuestos cobros excesivos a los estudiantes, sobre deudas que dicen son interminables?

Hay que aclarar cuál es el diseño del crédito educativo. El diseño del crédito educativo debe reconocer una realidad y es que los estudiantes, cuando están haciendo una carrera universitaria, duran cinco años con la única preocupación de estudiar. El crédito del Icetex tiene un componente donde semestralmente van haciéndose los pagos de las matrículas, se generan los pagos de los cinco años y lo que reconocemos es que la persona toma un tiempo en emplearse. Por eso, nuestros créditos son de largo plazo.

Eso quiere decir que prestamos cinco años donde se hacen los desembolsos y le damos hasta el doble del tiempo para amortizar el crédito. Estamos hablando de créditos de entre 15 y 16 años.

Frente a las afirmaciones de que los créditos del Icetex son impagables hay que señalar varias cosas. Por ejemplo, el subsidio de tasa significa que los intereses que paga el joven están atados únicamente a la inflación. Segundo: damos un subsidio de sostenimiento para buses, fotocopias y gastos de universidad.

- ¿Cómo aseguro una buena liquidación si las cuotas cambian cada mes?

Los créditos del Icetex están indexados al IPC, si este sube el valor la cuota aumenta. Si se logra estabilizar la economía, los estudiantes van a tener un alivio en la cuota, en la medida que este índice baje. Por eso, los valores cambian.

- Si después del año de gracia el estudiante no consigue empleo, ¿qué debe hacer?

Si eso ocurre, podemos ampliar el plazo un año más. Si han pasado dos años y la persona no se ha logrado ubicar, hay que entrar en un proceso de refinanciación de la deuda para que no se vea golpeado por el no pago de las cuotas.

- ¿Son justificadas las quejas de los usuarios?

Nosotros atendemos caso por caso porque las personas tienen diferentes estructuras de amortización de crédito. Hay un grupo de personas que han entrado en mora, a quienes les hemos ofrecidos congelar la deuda, refinanciación o reestructuración de la misma. Sin embargo, la solución debe ser de mutuo acuerdo y no hacerse a un lado del problema y señalar cosas que son alejadas de la realidad.

¿Qué postura tiene frente al proyecto de ley que pretende regular los cobros de la entidad?

Con el senador Senén Niño (líder de la iniciativa) compartimos varias cosas. Lo primero, la educación superior demanda más recursos. Nosotros tenemos las puertas abiertas, compartimos muchas cosas del proyecto. Creo que debemos hacer más esfuerzos en el tema de divulgar, explicar y sentarse con los jóvenes para salir de dudas.

- ¿Cómo será la jornada de normalización de deudas que anunció el Icetex?

Vamos a estar en seis de las ciudades principales del país habilitando centros adicionales de atención a clientes para normalizar obligaciones. Las personas que están en otras ciudades pueden tener acceso telefónico y a través de correo electrónico. Queremos acercarnos a los estudiantes, entender cuál es su realidad económica para buscar una fórmula que le alivie esta carga de los intereses de mora.

- ¿Qué le piden a los jóvenes?

Que hagan muy bien sus cuentas, es decir, si se gana 800 mil pesos y solo puede pagar 300 mil, que venga y nos lo diga abiertamente. También, luego de llegar a esos acuerdos, que haya un compromiso real con la entidad.

- ¿Cómo responden a las críticas de cobros de intereses sobre intereses?

Hay que ser enfático en esto. El Icetex no cobra intereses sobre intereses. Lo que ocurre es que tenemos un diseño de crédito educativo que demanda una estructura que le permita al estudiante pagar. El crédito educativo busca reconocer que hay una realidad de espacio y tiempo, y que en términos de plazo y tasas de interés necesita las condiciones más efectivas que puede ofrecer el mercado. Por ejemplo, acérquense a cualquier entidad que ofrezca créditos educativos, que dé los plazos que damos, con las tasas que ofrecemos y esa relación hace que nuestros créditos sean la opción más competitiva que tiene el mercado.

- ¿Hay que tener miedo de endeudarse con el Icetex?

Si yo escucho que los créditos del Icetex hay que pagarlos tres veces, soy el primero en salir corriendo. Los invitamos a informarse, mirar los simuladores, ir a otra institución y hacer la comparación.

- ¿Cómo es el aporte entre intereses y capital?

De los primeros pagos que se hacen de la obligación, un mayor porcentaje va a intereses y la porción más pequeña a capital; en la medida que pasa el tiempo esta relación se invierte.

Por Sebastián Cortés

Redactor guiaacademica.com

Contenido@guiaacademica.com

Foto: Abel Cárdenas/CEET