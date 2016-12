'A jóvenes que abandonan estudios les es más difícil encontrar trabajo'

Se debe combatir la deserción infantil y brindar más oportunidades a los jóvenes, dice la Ocde.

El más reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), titulado Panorama de la Sociedad 2016, concluyó que los jóvenes que abandonan los estudios sin completar la educación secundaria tienen pocas competencias y enfrentan cada vez mayores dificultades para encontrar un empleo.

No deja de preocupar que, según el documento, alrededor de 40 millones de jóvenes en los países de la OCDE, equivalente al 15% de los jóvenes de entre 15 y 29 años, no trabajan, no estudian, ni se capacitan. Son los llamados “Ninis”. Incluso, dos terceras partes de ellos ni siquiera buscan trabajo.

“Si bien es cierto que hasta el 40% de todos los jóvenes experimentan al menos un periodo de inactividad o desempleo durante un lapso de cuatro años, para la mitad de ellos ese periodo durará un año o más tiempo y puede llevar al desaliento y la exclusión”, dice el informe.

El elevado número de “Ninis” también representa un costo económico importante, que se puede estimar entre 360 y 605 mil millones de dólares, equivalente a entre 0.9% y 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Ocde.

En ese sentido, Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, aseguró que cada vez se hace más difícil para los jóvenes con pocas competencias encontrar trabajo, y más difícil aún un empleo estable en el mundo laboral actual.

“A menos que se haga más para aumentar las oportunidades en educación y capacitación para todos, hay un riesgo creciente de tener una sociedad cada vez más dividida”, señaló.

El directivo, a manera de propuesta, dijo que es indispensable combatir la deserción escolar y que los gobiernos se comprometan a garantizar al menos la educación media a los estudiantes.

También es fundamental mejorar la calidad de la capacitación tecnológica y colaborar más estrechamente con los empleadores para crear programas de aprendizaje. Más países deberían ofrecer incentivos financieros a las empresas para crear suficientes plazas para aprendices, sobre todo para los jóvenes más desfavorecidos, agrega la entidad.

La Ocde está conformada por 40 países, entre los cuales se encuentran: Australia, México, Bélgica, Italia, Chile, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Canadá, Israel, entre otros.

