Llega a Colombia la feria Eduexpos

Más de 100 instituciones educativas extranjeras buscarán estudiantes colombianos.

La feria de estudios en el exterior Eduexpos llegará al país en abril. Cali, Bogotá, Bucaramanga y Medellín serán sedes.

En Colombia, durante el primer semestre de 2015, las Eduexpos tuvieron 13.449 asistentes. En el mundo, el año pasado se contaron 3.500 expositores, en más de 100 ferias, en 48 ciudades, 24 países y 5 continentes.

Asistir a las Eduexpos no tiene costo, todos los estudiantes interesados en estudiar en el exterior deben registrarse en la página del evento. El día de la feria, para el ingreso, solo hay que presentar, a través del smartphone o tablet, la invitación que llega al e-mail de registro.

Los asistentes a la feria podrán conversar directamente con directores y representantes de universidades e instituciones educativas del mundo, junto con agencias de estudios del país. Igualmente, podrán participar de las conferencias que se realizan de manera simultánea.

Australia tendrá un pabellón exclusivo en Bogotá y Medellín, con 23 instituciones educativas. Este pabellón estará encabezado por el Australian Trade Commission – Austrade, agencia del Gobierno de Australia encargada de la promoción del comercio, la inversión y la educación.

Destaca además la presencia de cinco universidades consideradas entre las mejores 100 del mundo: la University of Melbourne, University of Sydney, University of Queensland, Monash University y University of New South Wales.

En total, la feria reúne a 26 universidades que están entre las mejores 500 universidades del mundo, destacándose la University of Toronto, la mejor de Canadá y top 19 a nivel mundial.

También estará la University of California San Diego, que ocupa el puesto 39 a nivel mundial y la Universidad Bocconi de Milán, Italia, especializada en economía y ciencias sociales, la cual ocupó el séptimo lugar en el Financial Times European Business School ranking de 2015.

Otra alternativa es la Universidad de Ohio, Estados Unidos, que está clasificada por el Center for World University Ranking entre el 2,2% de las instituciones que otorgan títulos con una alta calidad de educación. Esta ofrece más de 250 áreas de estudio de licenciatura, idiomas, cursos cortos y posgrados.

Adicionalmente, estarán otras instituciones de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Suiza, Suecia, Francia, Irlanda, República Checa, Brasil, México y Argentina, las cuales presentarán las mejores ofertas educativas en cursos de Idiomas, cursos de verano, pregrado, posgrado, maestrías, MBA, estudios virtuales, además de programas de estudio y trabajo.

A través de la aplicación móvil llamada Edufindme, disponible para dispositivos iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) y Android, se podrá interactuar con los expositores antes, durante y después del evento. También permite ver el perfil de cada expositor directamente desde cualquier dispositivo móvil.

Calendario de Eduexpos en Colombia:

· Cali, el jueves 7 de abril, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hotel Intercontinental, ubicado en la Avenida Colombia No. 2 – 72.

· Bogotá, los días sábado 9 y domingo 10 de abril, de 2 de la tarde a 7 de la noche, en el Centro de Convenciones Torre AR, ubicado en la Calle 113 No. 7 – 80.

· Bucaramanga, el martes 12 de abril, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hotel Dann Carlton ubicado en la Calle 47 No. 28 – 83.

· Medellín, el jueves 14 de abril, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Centro de Eventos El Tesoro, ubicado en la Loma El Tesoro con Transversal Superior Carrera 25A No. 1A Sur – 45.

Sitio web del evento: www.eduexpos.com/colombia

