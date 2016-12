En 2015, 544.908 estudiantes de colegios oficiales y privados de Colombia en Calendario A presentaron el examen, que mide la calidad de la educación media y brinda el acceso a la educación superior.

Las pruebas Saber han sido un fantasma para los estudiantes de bachillerato, que atemoriza por los resultados y amenaza el futuro. Este examen tiene un gran impacto: finaliza la etapa de colegio e irrumpe con la universitaria, no te aflijas y mira el lado positivo. Un buen resultado te acerca al cielo de los beneficios y te abre las puertas de las mejores universidades.



¿Un buen resultado? Ten en cuenta que el nuevo reporte tiene un puntaje global que va de 0 a 500, con una media nacional de 250. Este puntaje te permitirá tener información sobre tu desempeño con relación al resto de personas y el nivel en que te encuentras: avanzado, satisfactorio, mínimo e insuficiente, si estás en los dos primeros se puede decir que tuviste un buen resultado.



Andrés Gutiérrez, director de Evaluación del Icfes, afirma que el estudiante con buenos resultados puede acceder a la educación superior y en algunos casos a becas en universidades, fundaciones, empresas privadas u obtener un préstamo con el Icetex sin codeudor, entre otros beneficios.



Uno de los incentivos más importantes que ha implementado el Gobierno Nacional es el programa ‘Ser Pilo Paga’, por medio del cual estudiantes con bajos recursos y un puntaje mayor a 318 en el Saber 11 tienen la oportunidad de ingresar a las mejores instituciones de educación superior del país.



Asimismo, si eres un estudiante destacado en tu colegio y obtienes un excelente resultado en las pruebas puedes buscar apoyo en universidades como los Andes, La Sabana, la Javeriana y el Rosario, entre otras, que ofrecen becas del 50 hasta el 100 por ciento de la matrícula, alimentación, transporte y materiales.



Desde las empresas, el programa ‘Bachiller Ecopetrol’ premia a los estudiantes con mejores Saber 11 permitiéndoles seleccionar el programa y universidad a los que quieren ingresar, además con auxilios de alojamiento y libros.



Asume el reto



No se trata solo de ingresar a la universidad, obtener una beca o destacarte en tu colegio, un buen examen de Estado habla mucho de tu formación desde pequeño y de los desafíos y conocimientos que puedes adquirir en el futuro.



“Es una herramienta que da cuenta del proceso educativo que ha tenido el estudiante a lo largo de su trayectoria escolar”, explica Gutiérrez.



Guíate



El Icfes ha desarrollado diferentes herramientas en www.icfes.gov.co con preguntas liberadas y guías de orientación sobre qué se evalúa.



También puedes realizar el simulacro en nuestro portal www.guiaacademica.com/carreras, con test rápidos en cada área o un examen completo para poner a prueba tus habilidades.



No olvides que puedes hacer la prueba Pre Saber, una estrategia diseñada por el Icfes para que te familiarices con la estructura de la evaluación, el tipo de preguntas y el tiempo para contestarlas, si estás en décimo u otros grados inferiores.



“Este examen es muy apetecido por las instituciones educativas, padres de familia y alumnos, ya que pone a los estudiantes en un ambiente de prueba real con preguntas del Icfes, para que pierdan el miedo y se familiaricen”, menciona Gutiérrez.



Además, el Pre Saber brinda un informe de fortalezas y debilidades, que contribuirá a orientar tu proceso de formación, conocer en qué áreas estás bien y cuáles debes reforzar.

