Son espacios perfectos para consultar diferentes autores, contrastar ideas y ampliar el conocimiento.

Páginas como ‘El Rincón del Vago’ no deben convertirse en la mejor fuente de tus tareas. Tampoco dejes que Internet sea el único aliado del conocimiento porque las bibliotecas siguen siendo un lugar ideal para encontrar información actualizada, especializada e interesante para darles vida a tus trabajos universitarios.

“Enfrentarme a las tareas en la U. no ha sido fácil. En el colegio era más sencillo buscar en Google y hacer un resumen para algunas materias, pero ahora tengo que consultar en libros y contrastar diferentes autores”, menciona Daniel Felipe Devia, estudiante de primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Agustiniana.

Como él hay millones de estudiantes que recurren a bibliotecas universitarias y públicas para hacer sus investigaciones, trabajos y tesis. Y es que asistir a estos centros del conocimiento no debería ser un castigo, sino una puerta a la innovación y el aprendizaje.



Luis Roberto Téllez, jefe de Servicios al Público en la Biblioteca Luis Ángel Arango, describe que ir a una biblioteca, sea de manera física o virtual, permite entrar a un mundo de posibilidades que contribuyen a la formación académica y la construcción personal.



El riesgo en la web



A pesar de que Colombia cuenta con cerca de 1.424 bibliotecas públicas en todos los departamentos, algunos estudiantes prefieren recurrir a Internet para solucionar dudas y realizar trabajos. Sin embargo, Gustavo Moncayo, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, advierte que no es recomendable.



A lo largo de su experiencia como maestro ha observado que el 70% de los trabajos recibidos presenta plagio por uso indebido de material web.



Para Moncayo, los estudiantes no han tomado conciencia de que este fenómeno está tipificado como un delito contra los derechos de autor, fomenta la pereza intelectual y deteriora la calidad de los trabajos.



Y aunque no se puede desconocer que en la era de la tecnología las bibliotecas han creado espacios virtuales para la búsqueda de información, es importante combinar los textos físicos con los virtuales de forma responsable para evitar la manipulación de información.



Téllez afirma que las bibliotecas se están transformando basadas en la mediación tecnológica y el aprovechamiento de los espacios físicos y virtuales. “La Internet y la biblioteca no son polos opuestos ni excluyentes, por el contrario, las bibliotecas usan la web como una herramienta para llegar a sus públicos de manera diferente”, explica.



Las bibliotecas son espacios polifacéticos, que van más allá de la consulta de material bibliográfico. Brindan espacios y recursos para crear conocimiento, optimizar el tiempo y socializar de manera directa, concluye Téllez.



10 actividades que puedes realizar en las bibliotecas:



1. Revisar bibliografía de diferentes autores

2. Consultar distintos materiales de lectura en las salas

3. Llevar documentos a casa, a través de préstamo

4. Acceder a Internet gratuitamente

5. Ver una exposición bibliográfica o de arte

6. Asistir a una conferencia o club de lectura sobre un tema de tu interés

7. Participar en concursos y recitales poéticos

8. Consultar bases de datos o revistas que no puedes adquirir por ser costosas

9. Ver una película en los ciclos de cine

10. Revisar hechos históricos en las hemerotecas

