Como sabes, la sociedad está viviendo un cambio trascendental al ritmo de la tecnología. Es tanta la influencia que ha ejercido en la forma en cómo nos comunicamos que hoy es imposible pensar en un mundo sin Internet y redes sociales.



Seguro has escuchado hablar de los community manager (CM), esas personas que se encargan de manejar la imagen, el contenido y la interacción de las empresas con sus clientes en redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Linkedin e Instagram, principalmente.



Lo que, tal vez, no sabías es que existen otros ‘jugadores’ que se están tomando estos espacios como los influenciadores, youtubers, blogueros y growth hackers. Aquí te decimos cómo y por qué lo están haciendo.



Primero, es importante que sepas que el papel de los CM está en constante evolución. Actualmente, están enfocados en acciones de comunicación y mercadeo en redes sociales y van más allá en el manejo del servicio al cliente desde los Social Media Command Centers.



“Es precisamente en estas unidades de trabajo en las que tienen mayor posibilidad de crecer, ya que ellos cuentan con uno de los insumos más valiosos de una compañía: información en tiempo real”, explica Víctor Barona, media intelligence director en Acceso.



Según Carlos Méndez, director ejecutivo de Gran Comunicaciones, es difícil encontrar un solo perfil que pueda hacer muy bien el trabajo de contenido, data y administración de comunidades. Por lo tanto, propone ‘duplas’ entre un CM de data y un CM de contenido.



“El futuro de los community managers puede estar en la especialización, ya sea en el contenido o en la data para poder aprovechar mucho más lo que se viene en business intelligence, Internet de las cosas, entre otros”, asegura Méndez.



De youtubers y otros perfiles



Germán Garmendia, Juan Pablo Jaramillo, Yuya y otros jóvenes se han hecho famosos gracias a su destreza para comunicarse a través de videos, pasando de ser simples usuarios a profesionales de Youtube.



Los conocidos youtubers se encargan de enviar un mensaje efectivo a públicos específicos, desde tips de videojuegos, belleza, manualidades hasta humor y reflexiones de la cotidianidad. La clave está en que los seguidores se sientan identificados con lo que ven.



Y es que si bien no se requiere ningún tipo de estudio para iniciar en Youtube, sí es esencial tener la capacidad para comunicarse de una manera única con las audiencias, dice Méndez.



Ser un influenciador no es tarea fácil, requiere un trabajo juicioso para convertirse en un experto en un tema concreto y ganar la credibilidad que les interesa a las marcas. Esto se logra con publicaciones frecuentes con las que puedan persuadir al público, como tuitear y retuitear información relevante, crear tendencias, compartir contenido valioso en sus blogs y al final, generar interacción y varios comentarios, me gusta y favoritos.



Los growth hackers utilizan la creatividad, el análisis y las métricas para hacer que un grupo de personas lleguen a una compañía emergente o para hacer crecer el negocio. Según Méndez, se requieren habilidades y conocimientos en mercadeo, pauta digital, CRM y pensamiento lateral.



Barona advierte que el analista de datos es el nuevo perfil, función que puede ser desempeñada por un community manager, ya que ellos pueden centralizar con las herramientas adecuadas la percepción de los clientes sobre su empresa, y si lo desean, sobre su competencia y el mercado.



Hazlo en tres pasos



1. Define tu target: detectar tu público objetivo te ayudará a manejar mejor tu discurso y conocer su comportamiento. Así sabrás cómo estimular su participación, en clics, vistas o compras.



2. Analiza: conocer las herramientas te ayuda a proyectar tus resultados basados en aprendizajes anteriores.



3. Utiliza tu creatividad: te permite ofrecer tu mensaje o producto con un valor diferencial.

