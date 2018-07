Ya no necesitas codeudor para aplicar al Icetex

Hay otros alivios para los postulantes a esta entidad.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció la creación de la Contribución Solidaria a la Educación, un sistema que tiene como objetivo que más jóvenes estudiantes puedan acceder a educación superior sin tantas trabas.

Este será un fondo a través del cual se financiará el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación superior. Ellos contribuirán al sistema cuando perciban ingresos.

“Los estudiantes beneficiarios reciben apoyo en matrícula y sostenimiento, y cuando ingresan a la vida laboral aportan de regreso los montos recibidos de acuerdo con su nivel de ingreso, en un porcentaje del 6% al 19%. Si el beneficiario fallece desaparece el ingreso y cesa la contribución”, indicó Santos.

Un alivio muy importante para los nuevos candidatos a presentarse al Icetex es que ya no necesitarán codeudor.

Asimismo, que se recibirán postulaciones a créditos en universidades que no tengan programas acreditados.

Los beneficios para los beneficiarios son los siguientes

- No necesitan codeudor

- No hay cobro de interés

- No hay proceso de cobranza

- No hay reportes en centrales de riesgo

- No existen mora ni los intereses de mora

- No se requiere estudios de financiación

- No capitaliza intereses

- La contribución será de acuerdo con el nivel de ingreso

- Solo se realiza contribución cuando se esté percibiendo un ingreso.

Los estudiantes beneficiarios activos de este sistema deberán realizar la contribución, cuando estén recibiendo un ingreso a través de una actividad laboral reglamentaria. En el caso que no esté recibiendo ingresos, no tiene que realizar el pago.

